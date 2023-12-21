В Сочи провели круглый стол, посвященный олимпийскому наследию курорта

Мероприятие состоялось в рамках программы сотрудничества между Россией и Китаем в области спорта и физкультуры. Круглый стол «Олимпийское наследие» приурочили к 10-летию проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году.

Участники круглого стола оценили экономическое и социальное воздействие спорттуризма на развитие территорий в Сочи. Также обсудили создание государственных и частных стратегий, который позволяют сформировать увеличение потока туристов, связанных со спортом.

«Наш город в качестве наследия Олимпиады 2014 года получил развитую инфраструктуру. Сегодня по поручению главы города Алексея Копайгородского на этой базе формируем экосистему устойчивого туризма», — сказала вице-мэр Сочи Светлана Калинина.

Она отметила, что такие меры дают возможность эффективно управлять инвестиционным и курортным потенциалом, а также туристическим потоком. Благодаря этому Сочи в ближайшие годы станет еще более комфортным местом для круглогодичного отдыха.

Круглый стол продолжил серию научных мероприятий и конференций Российского международного олимпийского университета, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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