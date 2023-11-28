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Памятную медаль в честь юбилея Олимпиады в Сочи планируют учредить в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyatnuyu-medal-v-chest-yubileya-olimpiady-v-sochi-planiruyut-uchredit-v-rossii
Памятную медаль в честь юбилея Олимпиады в Сочи планируют учредить в России
Фото regulation.gov.ru

Медаль в честь 10-летия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр планирует учредить Минспорта РФ.

Соответствующий проект опубликовали на официальном портале правовой информации.

Памятной медалью планируют награждать лица и организации из России и других стран, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года, Паралимпийские — с 7 по 16 марта.

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