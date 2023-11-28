Памятную медаль в честь юбилея Олимпиады в Сочи планируют учредить в России

Медаль в честь 10-летия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр планирует учредить Минспорта РФ.

Соответствующий проект опубликовали на официальном портале правовой информации.

Памятной медалью планируют награждать лица и организации из России и других стран, которые внесли значительный вклад в подготовку и проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи.

Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года, Паралимпийские — с 7 по 16 марта.

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