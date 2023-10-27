Эстафету Олимпийского огня в честь юбилея Олимпиады-2014 проведут в Сочи

На курорте начали подготовку к празднованию 10-летия XXII Олимпийских зимних игр и проведению Всемирного фестиваля молодежи.

Мероприятия начнутся уже в начале 2024 года — фестиваль молодежи соберет в Сочи более 20 тыс. участников и организаторов.

«Ровно 10 лет со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи исполняется 7 февраля 2024 года, а в конце февраля к нам начнут прибывать многочисленные участники Всемирного фестиваля молодежи из всех регионов России и зарубежных стран. На город ложится большая ответственность по оказанию содействия в организации двух крупнейших мероприятий. Сочи примет участие в подготовке волонтеров и организации культурной программы на городских площадках для всех жителей и гостей нашего города. Мы приложим максимальные усилия, чтобы реализовать на высшем уровне все поставленные задачи и создать атмосферу всеобщего праздника», — рассказал мэр Алексей Копайгородский.

В честь юбилея пройдет эстафета Олимпийского огня, город украсят световыми конструкциями и тематическими малыми архитектурными формами. Главными местами празднования станут Зимний театр и Южный мол.

Для подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи открыт набор волонтеров. Всего для работы на фестивале привлекут 5 тыс. добровольцев, которые будут работать на объектах транспортной инфраструктуры — там они будут встречать участников мероприятий и гостей курорта, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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