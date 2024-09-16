В Сочи прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы кардиологии»

Ее провели в оздоровительном комплексе «Одиссея» Лазаревского района. По словам ее организаторов, главная цель встречи — объединить специалистов и дать им возможность обменяться опытом.

Так, в конференции принимают участие кардиохирурги лучших медицинских клиник и зарубежные кардиологи.

«Я с удовольствием принял приглашение приехать из Ташкента в ваш замечательный город Сочи и принять участие в сегодняшнем мероприятии. Я думаю и даже уверен, что такие контакты принесут огромную пользу как нашим гражданам, так и специалистам, поскольку обмен мнением и опытом всегда идет на пользу», — делится заместитель председателя Ассоциации медицинского туризма республики Узбекистан, кандидат медицинских наук Ахмад Ахмедов.

Началась конференция с мастер-класса, который провела ведущий кардиолог страны Мария Прокудина. Первая часть исследования — стресс-эхокардиография, то есть сначала сердце человека проверили в спокойном состоянии, затем — с физической нагрузкой.

«Во второй части исследования пациента проверять после ходьбы по беговой дорожке. Сейчас важны все показатели, в том числе частота сердечных сокращений», — объясняет специальный корреспондент «Кубань 24» Юлия Проценко.

Метод позволяет выявить преходящую ишемию миокарда у пациента и решить вопрос о дальнейшей тактике его лечения.

«Очень много проблем на догоспитальном и амбулаторном этапах, мы ставим правильный диагноз, когда отправляем больного на кардиохирургию операции. Я считаю, что очень важно ставить вовремя правильные диагнозы. Для этого кардиологи должны общаться, обмениваться информацией, для этого на побережье должна развиваться амбулаторная кардиология», — отмечает доктор медицинских наук, профессор Мария Прокудина.

В конференции приняли участие и врачи из «Международного центра сердца» Санкт-Петербурга.

«Краснодарский край имеет большой потенциал для развития медицинского туризма. Во-первых, это очень гостеприимный регион. Во-вторых, у нас в крае трудится большое количество специалистов высокого уровня, высокой квалификации. Есть очень много оздоровительных центров. Поэтому нужно заявлять о себе как можно чаще», — говорит исполнительный директор Оздоровительного комплекса Екатерина Валиева.

На конференции также говорили о проблемах медицины и достижениях, врачи делились опытом в области диагностики, обсудили современные способы терапии. Такие встречи на побережье юга страны станут для кардиологов ежегодными, а конференция — традиционной.

Читайте также: гигантскую опухоль весом почти 10 кг вырезали из живота жительницы Новороссийска.