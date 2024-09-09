Гигантскую опухоль весом почти 10 кг вырезали из живота жительницы Новороссийска

В первую городскую больницу Новороссийска обратилась пациентка, которая 3 месяца жаловалась на рвоту и постоянные боли в животе.

По словам женщины, ее живот с каждым днем раздувался все сильнее. Во время МРТ медики выяснили, что у женщины образовалась огромная забрюшинная опухоль, которая распространилась на всю нижнюю часть живота.

В диаметре опухоль достигала 28-30 см и имела правильные границы и увеличенную перегородку. Именно эта масса сместила кишечник и сдавливала его. Рвотный рефлекс при приеме пищи был вызван частичной непроходимостью кишечника.

Медики поставили очень редкий диагноз — опухоль брыжейки сигмовидной кишки. Из-за размера новообразования и риска кровотечения хирурги провели открытую операцию. Опухоль оказалась доброкачественной, ее вес составил около 7-10 кг, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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