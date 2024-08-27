Хирурги вырезали 25-килограммовую грыжу у пациентки в Краснодарском крае

В краевую клиническую больницу № 2 поступила женщина, которая долгое время пыталась похудеть.

Пациентка соблюдала диету, от чего вес начал снижаться, однако позже проявилась ущемленная грыжа. Женщине сделали операцию, но спустя время грыжа вернулась и начала быстро увеличиваться, появилась угроза повторного ущемления.

Такое состояние могло привести к нарушению кровообращения и некрозу, а также кишечной непроходимости и перитониту.

«После долгой подготовки команда наших специалистов провела сложную операцию — грыжесечение, а затем и пластику передней брюшной стенки», — отметил главный врач ККБ № 2 Сергей Габриэль.

За счет удаления части подкожно-жировой клетчатки и содержания грыжи вес пациентки снизился на 25 кг. Женщину выписали из больницы, она ведет активный образ жизни, сейчас уже смогла вернуться к работе, написал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram.

Читайте также: уникальную операцию по восстановлению языка провели онкологи в Краснодаре.