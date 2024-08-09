Уникальную операцию по восстановлению языка провели онкологи в Краснодаре

Язык после радикального удаления злокачественной опухоли 47-летнему пациенту провели врачи Краснодарского клинического онкодиспансера.

Мужчина, курящий более 30 лет, около трех месяцев назад заметил на боковой поверхности языка язву. К врачам обращаться он не спешил и пришел к специалисту только когда появилась резкая боль и стало трудно принимать пищу.

На момент госпитализации на языке было новообразование размером 2.5 cм, с нечеткими неровными краями, смешанного типа роста, кровящее при контакте. Врачи поставили диагноз: рак языка второй стадии.

Требовалось хирургическое вмешательство с последующей реконструкцией. Сложность заключалась в том, что структуры языка невозможно заместить местным тканями. Для реконструкции хирурги использовали ткани из области предплечья пациента.

После забора лоскута и удаления опухоли наступил наиболее сложный и ответственный этап. Врачам предстояло наложить сосудистые анастомозы под микроскопом между сосудами диаметр которых не превышает 3 мм. Операцию выполняли две бригады хирургов в течение восьми часов. Они сделали все возможное, чтобы пациент смог в дальнейшем есть, дышать и говорить. Мужчине также предстоит длительное радилогическое и ммедикаментозное лечение.

Главврач Краснодарского клинического онкодиспансера Роман Мурашко напомнил, что основной причиной рака языка является курение, сообщает пресс-служба ГБУЗ КОД № 1.

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