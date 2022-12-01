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В Сочи прошла конференция по работе СМИ в новой реальности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-proshla-konferentsiya-o-rabote-smi-v-novoj-realnosti
В Сочи прошла конференция по работе СМИ в новой реальности
Фото dis.krasnodar.ru

Двухдневная конференция 29–30 ноября была направлена на обмен опытом и наращивание контактов между журналистами, специалистами пресс-служб и другими экспертами.

Главной темой стала работа СМИ в новой реальности: новые площадки, нестандартные формы функционирования СМИ, методы определения фейковой информации и взаимодействия с ней, а также расследовательская журналистика, террористические угрозы и кибербуллинг в сетях.

На конференции выступили 13 федеральных спикеров, участие приняли более 100 представителей СМИ. Участники получили новые пути решения текущих проблем, усовершенствовали кейсы и познакомились с актуальными проблемами современной журналистики.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 29 ноября собрались эксперты медиаотрасли из 25 субъектов России. На курорте открылась конференция «Региональные медиа: информационная безопасность и цифровая грамотность».

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