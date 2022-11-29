В Сочи более 100 журналистов принимают участие в конференции о работе СМИ
В Сочи 29 ноября собрались эксперты медиаотрасли из 25 субъектов России. Журналисты обсуждают информационную безопасность и цифровую грамотность в новой реальности.
Одна из главных тем — борьба с фейками. Они изменились — рассказал руководитель международного отдела союза журналистов России Тимур Шафир.
«Фейки стали оснащены технически. Распространяются с бешеной скоростью и ссылкой на огромное количество источников. Но тем не менее, базовые принципы в работе остаются прежними. Это перепроверка источника и еще раз перепроверка источника. Это отметание суждения от фактов и перепроверка фактов», — сказал руководитель международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир.
В программе слета — еще 13 выступлений федеральных спикеров. Журналисты 30 ноября обсудят кибербезопасность в социальных сетях. Поговорят о том, как информационные войны влияют на подачу материала. Конференцию в Сочи организовало Министерство цифрового развития, массовых коммуникаций и связи России. Участие в ней — бесплатное.
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