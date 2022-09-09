В Сочи прошел всероссийский форум по кибербезопасности

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Участники форума обсудили вопросы защиты данных в стратегически важных сферах экономики, госсекторе, обороне и военно-промышленном комплексе.

«Подобные встречи для участников — возможность быть в курсе о последних и грядущих изменениях в законодательстве, поделиться конкретными практическими примерами реагирования на новые угрозы, обменяться опытом внедрения отечественных систем в сфере кибербезопасности», — рассказал заместитель руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Артем Гречишкин.

Участие в пленарных дискуссиях приняли представители ФСТЭК России, ФСБ России, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и Роскомнадзора, холдингов и предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, транспорта, связи, ретейла. Они обсудили безопасность критической информационной инфраструктуры, проблемы изменения подходов к управлению предприятиями и бизнес-процессами в условиях санкций.

Руководитель направления сетевой безопасности Positive Technologies Денис Батранков поделился с гостями, как организовать защиту предприятия от кибератак. Он также рассказал, как не допустить того, чтобы хакеры оставались в информационной системе организации месяцами.

По итогам форума организаторы «ИнофБЕРЕГа-2022» сформулируют резолюцию. В документе они отразят предложения, идеи и замечания участников мероприятия. Затем его направят в аппарат правительства и в профильные федеральные органы законодательной и исполнительной власти, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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