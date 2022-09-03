В Сочи 19–20 сентября пройдет ежегодный форум «Биотехмед»
На VII ежегодном форуме «Биотехмед» участники обсудят методы развития отечественной фармацевтики, меры господдержки, обеспечение взаимодействия с новыми партнерами на мировом рынке.
В первый день форума центральным событием станет пленарная сессия «Стратегические инициативы в здравоохранении». Ее посвятят реализации нацпроектов и федеральных программ при текущей экономической и политической ситуации. Планируется, что выступят зампред правительства РФ Татьяна Голикова, глава Минпромторга Денис Мантуров, представители фармкомпаний и медицинского сообщества.
На сессиях также поднимут вопросы независимого развития инноваций в отрасли и создания инфраструктуры для бесперебойной работы индустрии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Мероприятие проводят при поддержке Минпромторга РФ, Минздрава России и администрации Краснодарского края.
Читайте также: губернатор Краснодарского края рассказал о подготовке к форуму «Дело за малым». Он запланирован на 14–15 октября.
- Михаил Шуфутинский и Егор Крид выпустили ремейк песни «3 сентября»
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
- Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Новороссийске суд на 2 месяца арестовал мужчину, зарезавшего прохожего на набережной
- Минюст внес Макаревича, Гордееву, Гордона* и Шаца в список иноагентов