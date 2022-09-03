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В Сочи 19–20 сентября пройдет ежегодный форум «Биотехмед»

Экономика
03.09.2022 17:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-19-20-sentyabrya-projdet-ezhegodnyj-forum-biotehmed
В Сочи 19–20 сентября пройдет ежегодный форум «Биотехмед»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На VII ежегодном форуме «Биотехмед» участники обсудят методы развития отечественной фармацевтики, меры господдержки, обеспечение взаимодействия с новыми партнерами на мировом рынке.

В первый день форума центральным событием станет пленарная сессия «Стратегические инициативы в здравоохранении». Ее посвятят реализации нацпроектов и федеральных программ при текущей экономической и политической ситуации. Планируется, что выступят зампред правительства РФ Татьяна Голикова, глава Минпромторга Денис Мантуров, представители фармкомпаний и медицинского сообщества.

На сессиях также поднимут вопросы независимого развития инноваций в отрасли и создания инфраструктуры для бесперебойной работы индустрии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Мероприятие проводят при поддержке Минпромторга РФ, Минздрава России и администрации Краснодарского края.

Читайте также: губернатор Краснодарского края рассказал о подготовке к форуму «Дело за малым». Он запланирован на 14–15 октября.

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