В Сочи 19–20 сентября пройдет ежегодный форум «Биотехмед»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На VII ежегодном форуме «Биотехмед» участники обсудят методы развития отечественной фармацевтики, меры господдержки, обеспечение взаимодействия с новыми партнерами на мировом рынке.

В первый день форума центральным событием станет пленарная сессия «Стратегические инициативы в здравоохранении». Ее посвятят реализации нацпроектов и федеральных программ при текущей экономической и политической ситуации. Планируется, что выступят зампред правительства РФ Татьяна Голикова, глава Минпромторга Денис Мантуров, представители фармкомпаний и медицинского сообщества.

На сессиях также поднимут вопросы независимого развития инноваций в отрасли и создания инфраструктуры для бесперебойной работы индустрии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Мероприятие проводят при поддержке Минпромторга РФ, Минздрава России и администрации Краснодарского края.

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