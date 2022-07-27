Кондратьев: на форуме «Дело за малым» бизнесмены смогут получить конкретные инструменты и знания

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края рассказал о подготовке к проведению форума. Его планируют провести в Краснодаре 14-15 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг».

««Дело за малым» — это главная площадка на юге страны для представителей бизнеса. В 2019 году форум собрал более 25 тыс. человек из 70 регионов России и 5 иностранных государств. Из-за пандемии коронавируса мы не проводили его два года, но сейчас эпидобстановка стабилизировалась», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что есть запрос со стороны самих предпринимателей. Главная темой мероприятия в этом году будет «Вместе возможно», которая предполагает разговоры о поддержке бизнеса со стороны властей региона и страны.

Глава Кубани отметил, что организаторы уже приступили к подготовке форума. Они прорабатывают концепцию, собирают предложения. Участники форума получат конкретные инструменты и знания о запуске бизнеса, усилении позиции на рынке, выходе на диалог с государством и о том, как найти партнера или инвестора.

Вице-губернатора Александра Руппеля добавил, что в числе ключевых тем будут диалог власти и бизнеса, меры поддержки МСП, льготное финансирование, импортозамещение, электронная коммерция, новые правила игры в экспорте.

«В этом году мы ставим перед собой амбициозные цели и хотим сделать мероприятие интересным и познавательным не только для малого бизнеса, но и для среднего. Участники форума смогут расширить свои бизнес-связи, обзавестись новыми полезными контактами», — заявил Александр Руппель.

Форум соберет известных спикеров из разных сфер бизнеса, которые поделятся своим опытом и дадут важные советы предпринимателям. Программа будет состоять из нескольких блоков. На главной сцене пройдут пленарные заседания, панельные дискуссии с представителями бизнеса и государства. В другом блоке проведут круглые столы, практикумы, мастер-классы, бизнес-игры. Будет работать экспозона, выставка франшиз и менторская гостиная, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: бизнесмены Краснодарского края с начала года купили 9,5 тыс. лицензий на отечественный софт.