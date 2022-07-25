Бизнесмены Краснодарского края с начала года купили 9,5 тыс. лицензий на отечественный софт

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мера поддержки малого и среднего предпринимательства работает благодаря национальной программе «Цифровая экономика». Она позволяет IT-компаниям купить софт за половину стоимости.

За первое полугодие 2022 в крае приобрели порядка 9,5 тыс. лицензий на отечественное программное обеспечение. Общая сумма составила более 27 млн рублей.

«Предприниматели, приобретая отечественное ПО, оцифровывают свой бизнес, а IT-компании увеличивают объемы продаж. Мы постоянно следим за динамикой. Продажи во втором квартале текущего года увеличились почти в 1,5 раза по сравнению с первым, что позволяет говорить о том, что мера в крае востребована», — прокомментировал первый заместитель руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Денис Бережной.

Он добавил, что подобные меры позволяют сэкономить деньги в экономике страны. Поддержка является драйвером роста для российского IT-рынка.

Купить отечественный софт со скидкой в 50% можно на сайте РФРИТ. Чтобы ее получить, предприниматель должен находиться в Едином реестре МСП. Российское программное обеспечение оптимизирует документооборот, клиентский сервис, торговлю, логистику, системное администрирование. Также список софта постоянно обновляется.

Программу запустило Минцифры России совместно с Фондом развития информационных технологий. На проект выделили 2 млрд рублей. Он будет действовать до 2024 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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