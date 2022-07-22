По поручительствам Фонда развития бизнеса предприниматели Кубани привлекли более 20 млрд рублей займов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Гарантийная поддержка доступна в регионе с 2010 года. За 12 лет более 1 тыс. компаний заключили около 1,4 тыс. договоров поручительства. Многие предприниматели неоднократно обращаются за этой услугой.

С начала действия программы поддержки сумма выданных поручительств достигла более 8,7 млрд рублей. Это позволило бизнесу привлечь около 20,2 млрд рублей заемных средств. Активнее всего услугой пользуются производственные предприятия. На их долю приходится пятая часть сделок.

В июне 2022 года предприниматели заключили 56 договоров на 298,7 млн рублей, что является рекордом по количеству обращений за месяц.

По словам руководителя Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елены Пистуновой, число невыполненных долговых обязательств по поручительствам в этом году ниже запланированного.

«Во многом это обусловлено мерами, предпринятыми в рамках 106 федерального закона по реструктуризации обязательств субъектов МСП. Картина будет ясна по истечении льготных периодов, которыми воспользовались предприниматели, столкнувшиеся с проблемами в исполнении своих кредитных обязательств. В настоящий момент процент дефолтов по портфелю поручительств составляет 2,2%, что говорит о высоком качестве кредитного портфеля, обеспеченного поручительствами Фонда», — отметила Елена Пистунова.

Господдержка доступна представителям малого и среднего бизнеса, не имеющим возможности предоставить залог для получения кредита, займа или банковской гарантии. Фонд выдаст им поручительство в качестве обеспечения привлекаемого финансирования. Подробная информация доступна на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае заработала программа льготного финансирования для пищевиков.