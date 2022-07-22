В Краснодарском крае заработала программа льготного финансирования для пищевиков

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для ее запуска краевой Фонд развития промышленности (ФРП) получил дополнительно 500 млн рублей кредитами. Половина суммы уйдет на программу «Пищевик».

Льготный займ дается под базовые 3% годовых. Ставку можно уменьшить до 1—2,5% годовых. Пониженные ставки доступны для обладателей знака «Сделано на Кубани», резидентов промышленных парков региона, участников нацпроекта «Производительность труда».

Сегодня предприятия края уже собирают документы, чтобы воспользоваться мерой поддержки. Заявки для вступления в программы готовят маслозавод и производитель сухофруктов из Краснодара, кондитерская фабрика в Тимашевском районе, предприятие по выпуску бутилированной воды из Лабинского района, хлебокомбинат Сочи, производитель растительного масла из Крыловского района и многие другие предприятия.

В региональном ФРП сообщили, что эта мера поддержки уникальна по сравнению с аналогами в других регионах России. Выделенные средства предприятий по пищевой переработке должны пойти только на инвестпроекты по созданию нового, либо улучшение существующего производства. В рамках программы можно получить от 5 до 50 млн рублей.

Сегодня линейка продуктов организации — это 15 программ заемного финансирования и гранты, отметили в фонде. Кроме того, 11 ФРП региона работают за собственные средства, 4 — при поддержке федерального Фонда развития промышленности. К реализации грантов организация приступила в июле. Поддержка доступна производителям непродовольственных товаров на возмещение до 90% затрат на уплату процентов по рублевым кредитам, полученным до 21 апреля этого года на пополнение оборотных средств в российских коммерческих банках.

С начала года в Краснодарском крае расширили направления субсидирования промышленников. Департамент промышленной политики региона в рамках отраслевой госпрограммы поддерживает предприятия, работающие по лизинговым проектам по покупке оборудования. Новая субсидия компенсирует половину затрат на первый взнос по договорам лизинга. Компания может вернуть до 10 млн рублей, если половину средств вложит в свои основные фонды.

Помимо этого, осенью отраслевое ведомство примет заявки по новым мерам поддержки компаниям, занимающимся импортозамещающим производством. Резиденты смогут компенсировать 50% затрат на аренду площадей и участков промпарков. А инвесторы — 30% капитальных вложений на проекты по стройке предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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