Кондратьев: в Краснодарском крае расширили меры поддержки промышленного комплекса

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани запустили новые программы льготного финансирования предприятий и расширили направления субсидирования.

Об этом 21 июля рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня в краевом Фонде развития промышленности (ФРП) доступны 15 программ заемного финансирования и гранты. В этом году мы запустили программу поддержки пищевых перерабатывающих предприятий, такого нет нигде в стране. Для этого в июне докапитализировали ФРП на 500 млн рублей. Половину выделенных средств направим на реализацию инвестпроектов по созданию новых либо модернизацию существующих производств пищевой промышленности», — сказал Кондратьев.

Он также отметил, что заявки на участие в программе готовят маслозавод и краснодарский производитель сухофруктов. А также кондитерская в Тимашевском районе и предприятие по выпуску бутилированной воды в Лабинском районе.

Программа «Пищевик» предоставляет производителям заем под 1-3% годовых. Обладатели знака «Сделано на Кубани», резиденты промпарков и участники нацпроекта «Производительность труда» могут претендовать на пониженные ставки.

«С начала года мы существенно оптимизировали и расширили инструменты краевого ФРП, направления субсидирования промышленников. Сегодня важно поддержать предприятия, работающие по лизинговым проектам по покупке оборудования, используемого в производстве. Для них запустили новую программу — компенсацию 50% затрат на первый взнос по договорам. Компания может вернуть до 10 млн рублей при условии, что половину средств вложит в свои основные фонды», — сказал глава края.

Он также рассказал, что осенью в отраслевой департамент можно подать заявки по мерам поддержки для резидентов индустриальных парков и инвесторов, создающих импортозамещающие производства.

Резидентам предоставят возможность компенсировать 50% затрат на аренду площадей и участков в промпарках. А инвесторы смогут компенсировать 30% капитальных вложений в строительство импортозамещающих производств.

«Господдержка востребована предприятиями и дает ощутимый эффект для всей экономики Кубани. По итогам первых пяти месяцев 2022 года краевые промпредприятия отгрузили на треть больше продукции и перечислили в бюджет региона более 6,9 млрд рублей», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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