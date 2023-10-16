В Сочи прошел самый массовый в России парад шпицев

Мероприятие с участием собак породы шпиц состоялся 15 октября в рамках фестиваля «Море лап».

В параде шпицев приняли участие 189 зарегистрированных собак. Они прошли по главной аллее парка «Ривьера» вместе со своими хозяевами — на поводке, в колясках или на руках.

«Это было очень красиво, зрелищно, фотогенично и забавно. Гости парка просто в восторге: они фотографировали, пытались шпицев потискать», — рассказала организатор парада шпицев.

Проход шпицев по парку завершился возле сцены. Там хозяева собак подняли своих питомцев вверх по аналогии с эпизодом мультфильма «Король Лев».

По словам организаторов конкурса, парад шпицев в Сочи стал самым массовым в РФ. Уже на этой неделе достижение планируют зафиксировать в реестре рекордов России, сообщает ТАСС.

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