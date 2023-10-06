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Штрафы за выгул собак без поводка и намордника планируют ввести в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shtrafy-za-vygul-sobak-bez-povodka-i-namordnika-planiruyut-vvesti-v-rossii
Штрафы за выгул собак без поводка и намордника планируют ввести в России
Фото jamanetwork.com

Соответствующий законопроект до конца года рассмотрит Госдума РФ.

Ежегодно в России фиксируется большое количество случаев нападения крупных домашних собак на людей. Чаще всего такие инциденты связаны с тем, что хозяева нарушают требования содержания и выгула питомцев.

Административную ответственность в виде штрафов планируют ввести за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Действующий список включает 12 пород и их метисов — акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф и северокавказская собака.

В Совете Федерации считают, что перечень уже устарел — в него предлагают дополнительно включить бультерьеров, ротвейлеров, кавказских овчарок, черных терьеров и доберманов.

Сейчас единой системы штрафов за нарушение правил обращения с домашними животными нет — каждый регион устанавливает свои правила на основании законодательства, пишут «Известия».

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