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В Сочи прошел финал конкурса «Краса России»

Культура
31.10.2022 10:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-proshel-final-konkursa-krasa-rossii
Видео канала «Кубань 24»

В Зимнем театре участницы отвечали на каверзные вопросы и демонстрировали таланты во время дефиле в купальниках и вечерних платьях.

На первое место претендовали более 50 красавиц из разных регионов страны. Корона победительницы досталась Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода.

Читайте также: афиша событий в Сочи с 31 октября по 6 ноября.

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