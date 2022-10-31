В Сочи прошел финал конкурса «Краса России»
Культура
31.10.2022 10:51
В Зимнем театре участницы отвечали на каверзные вопросы и демонстрировали таланты во время дефиле в купальниках и вечерних платьях.
На первое место претендовали более 50 красавиц из разных регионов страны. Корона победительницы досталась Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода.
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