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Афиша событий в Сочи с 31 октября по 6 ноября

Общество
31.10.2022 09:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/afisha-sobytij-v-sochi-s-31-oktyabrya-po-6-noyabrya
Афиша событий в Сочи с 31 октября по 6 ноября
Фото newtheatersochi.ru

Главные события недели в Сочи — интернет-портал «Кубань 24» подготовил афишу культурных и спортивных событий на курорте с 31 октября по 6 ноября.

Спектакль «Дон Жуан»

4 ноября в 19:00

Место проведения: «Новый театр Сочи» — улица Орджоникидзе, 5.

Создатели спектакля «Дон Жуан» подготовили для зрителей невероятную историю большой любви. Юмор и мистика сольются в аккорде человеческих страстей. На одной сцене встретятся два великих мировых любовника — Дон Жуан и Джакомо Казанова.

По сценарию, сердцеед Дон Жуан, о котором слагают легенды, прибыл в Неаполь для новых любовных подвигов и встретил там несравненную Донну Анну. Его сердце впервые дрогнуло.

Возрастное ограничение: 16+.

Фото newtheatersochi.ru

Моноспектакль «Мой Лермонтов»

4 ноября в 16:00

Место проведения: РДК «Адлер» — улица Ульянова, 84.

«Мой Лермонтов» — это моноспектакль российского актера Кирилла Зайцева продолжительностью в 1 час. Его премьера состоялась в декабре прошлого года в Московском губернском театре. Режиссер-постановщик Елена Черная.

Он повествует историю великого русского поэта Михаила Лермонтова. Спектакль состоит из прозы, писем и последних стихотворений поэта. Актер, в том числе, цитирует монологи Григория Печорина из романа «Герой нашего времени». Ход спектакля выстроен по хронологии жизни Лермонтова.

Чтобы сделать сценографию постановки интереснее, художники Александр Войцеховский и Роман Муромцев создали образ «каменного мешка», в котором прорубили брешь с видом на пейзажи Кавказских гор.

Возрастное ограничение: 12+.

Фото m-g-t.ru

Забег «Сочи Марафон»

4 и 5 ноября

Старт и финиш — на улице Орджоникидзе около Морского порта.

Массовый забег «Сочи марафон» проведут в курортном городе уже пятый раз. Забег для юных участников в возрасте до 14 лет — «Детская миля» — состоится 4 ноября.

Основная часть мероприятия пройдет на следующий день. Принять участие в «Сочи марафоне» могут все желающие. Доступны дистанции в 1 милю, 5, 10, 21,1 и 42,2 км.

Спортивный праздник будет включать лекторий, беговую экскурсию и прогулку на корабле. После марафона в субботу вечером пройдет большая тематическая беговая вечеринка для всех участников. В программе: розыгрыш призов, живая музыка, знакомства со звездами бега.

Возрастное ограничение: 0+.

Фото topliga.ru

Футбольный матч «Сочи» — «Спартак»

5 ноября в 14:00

Место проведения: стадион «Фишт» — Олимпийский проспект, 15.

«Спартак» неспроста называют народной командой. У этого клуба есть болельщики по всей России. Его смело можно назвать самой популярной футбольной командой России.

В матче 16 тура сойдутся топовые команды РПЛ —  и «Сочи», и «Спартак» находятся в верхней части турнирной таблицы после первого круга чемпионата. Ни у кого нет сомнений, что команды покажут не просто интересный, а зрелищный и бескомпромиссный футбол.

Возрастное ограничение 0+.

Фото pfcsochi.ru

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