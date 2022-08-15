В Сочи пропускная способность погранперехода в Абхазию увеличится на 1 тыс. машин в сутки
Об этом 15 августа сообщили в Минтрансе.
По данным таможни, трафик на границе с Абхазией вырос приблизительно на 10% по сравнению с августом 2021 года. Для увеличения пропускных мощностей пункта пропуска на 2022-2025 годы запланирована реконструкция МАПП Адлер. После модернизации погранперехода его пропускная способность составит 15-20 тыс. автомобилей и 88-100 тыс. человек в сутки.
При этом сейчас Минтранс РФ и ФГКУ Росгранстрой оперативно увеличивают пропускную способности МАПП Адлер на 1 тыс. автомобилей в сутки. Для этого строят две дополнительные полосы для легкового транспорта. На сегодняшний день готов котлован, идет устройство щебеночного основания новых полос. Строительство завершат в начале сентября, после чего начнется оснащение новых полос, сообщает Минтранс РФ в Telegram-канале.
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