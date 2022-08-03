Минтранс не одобрил снижение цен на проезд по платным трассам в Краснодарский край

Фото Александра Щербака/ТАСС

Минтранс РФ не поддержал уменьшение стоимости проезда по платным дорогам в Краснодарский край и Крым. Но одобрил предложение о кешбэке при оплате картой «Мир».

«Снижение стоимости проезда по платным автомобильным дорогам, ведущим в Республику Крым и Краснодарский край, приведет к разбалансировке финансовых моделей [инфраструктурных] проектов и невозможности выполнения обязательств государственной компании «Российские автомобильные дороги» перед гражданами РФ в части нормативного состояния дорог, а также перед концессионерами в части возврата привлеченных внебюджетных средств», — говорится в документе, направленном первым замминистра транспорта РФ Андреем Костюком в аппарат правительства и Госдуму.

Средства, полученные от платы за проезд, госкомпания «Российские автомобильные дороги» тратит на различные инфраструктурные проекты. Помимо того, возвращает внебюджетные инвестиции, ремонтирует и содержит дороги.

В Минтрансе отметили, что снижение цен на проезд автомобилей возможно, только если увеличить стоимость проезда для грузоперевозчиков, либо же повысить субсидии из федерального бюджета. Третьим выходом является уменьшение объемов строительства и ремонта дорог.

По поводу кешбэка при оплате проезда Минтранс и компания «Российские автомобильные дороги» высказываются одинаково. Они считают, что этот проект нужно проработать в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Кроме того, предлагается решить вопрос о выделении субсидий для кешбэков.

В Минтрансе не имеют полномочий для осуществления проекта. Поэтому дальнейшую судьбу кешбэка будут решать в Ростуризме и Минфине России, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Госдуме предложили понизить цену проезда по платным участкам дорог в Краснодарский край и Крым.