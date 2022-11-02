В Сочи пропал восьмилетний мальчик в оранжевой куртке
Происшествия
02.11.2022 20:05
По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», восьмилетний ребенок пропал 2 ноября. Сейчас местонахождение мальчика неизвестно.
Приметы ребенка: рост 140 см, телосложение худощавое, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в оранжевую куртку, черно-зеленую кофту, коричневые штаны, черные кроссовки с синей подошвой, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Telegram.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщил о том, что в данный момент поиски продолжаются, ребенка пока не нашли.
Граждан, обладающих информацией о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам 8 (906) 539-70-76, 8 (918) 302-67-65 или 02.
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