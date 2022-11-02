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В Сочи иномарка на парковке магазина сбила двухлетнего ребенка

02.11.2022 18:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-inomarka-na-parkovke-magazina-sbila-2-letnego-rebenka
В Сочи иномарка на парковке магазина сбила двухлетнего ребенка
Фото t.me/gibddsochi

Авария произошла 1 ноября в 13:00 на парковке на улице Макаренко.

По предварительным данным, водитель BMW Х6 ехал по парковке магазина и сбил двухлетнего ребенка. В результате ДТП малолетнему пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ОГИБДД УВД по Сочи в Telegram.

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