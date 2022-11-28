В Сочи пройдут бесплатные экскурсии на горнолыжном курорте «Роза Хутор»

Фото пресс-службы администрации Сочи

Прогулка по территории курорта будет длиться 45 минут. Бесплатные экскурсии будут проводить регулярно при условии хорошей погоды.

Гиды Музея Археологии расскажут о природе Кавказских гор, происходивших там исторических событиях, культуре и традициях народов, населявших долину реки Мзымты, а также об их древних святилищах.

«Прогулки стартуют от Музея Археологии в 11:00, регистрация не требуется, достаточно подойти к месту сбора. Однако советуем уточнить о наличии экскурсии в конкретный день», — сообщает пресс-служба «Розы Хутор».

Продолжить экскурсию гости курорта смогут в Музее Археологии. Там собраны экспонаты, найденные в ходе раскопок в районе строительства олимпийских объектов. Подробную информацию можно получить по номеру +7 (928) 854-98-91.

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