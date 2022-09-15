В Сочи пройдет турнир по водному поло среди российских и белорусских спортсменов
Спорт
15.09.2022 11:27
Соревнования проведут на открытой воде. Команды поделят на две группы по восемь коллективов. Краснодарский край представят ватерполисты из Краснодара, Туапсе и Сочи.
Сезон в водном поло только начинается. Сборная Кубани уже успела съездить в Москву на Спартакиаду сильнейших. Однако взять медали на этих стартах не удалось.
«Ребята проводят весь день на работе и вечером идут на тренировки. Для них спорт — образ жизни, и для меня в том числе. Очень хотелось бы, чтобы водное поло в Краснодарском крае — на побережье и в самом Краснодаре — развивалось», — рассказал капитан сборной Краснодарского края по водному поло Виталий Черниченко.
Первый этап турнира пройдет 23 сентября, а 24 числа состоятся полуфиналы и финал. На 25 сентября запланирована экскурсионная программа для всех гостей соревнований.
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