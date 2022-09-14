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В Сочи завершился чемпионат России по многоборьям

Спорт
14.09.2022 19:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zavershilsya-chempionat-rossii-po-mnogoboryam
Видео канала «Кубань 24»

В семиборье среди женщин у Краснодарского края сразу две медали.

Серебро выиграла действующая чемпионка страны Елена Ермолина, бронза у 18-летней Елизаветы Слободянюк. Хозяйки уступили только Юлии Сохацкой из Татарстана.

В командном зачете краевая сборная на третьем месте. В составе кубанской сборной, помимо Ермолиной и Слободянюк, выступали Елизавета Сигарева, Светлана Лихачева и Валерия Жирман. Второй стала сборная Татарстана. Выиграла чемпионат России команда Кемеровской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Антон Шигеев из Тимашевска выиграл всероссийские соревнования по многоборьям.

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