В Сочи завершился чемпионат России по многоборьям

Видео канала «Кубань 24»

В семиборье среди женщин у Краснодарского края сразу две медали.

Серебро выиграла действующая чемпионка страны Елена Ермолина, бронза у 18-летней Елизаветы Слободянюк. Хозяйки уступили только Юлии Сохацкой из Татарстана.

В командном зачете краевая сборная на третьем месте. В составе кубанской сборной, помимо Ермолиной и Слободянюк, выступали Елизавета Сигарева, Светлана Лихачева и Валерия Жирман. Второй стала сборная Татарстана. Выиграла чемпионат России команда Кемеровской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Антон Шигеев из Тимашевска выиграл всероссийские соревнования по многоборьям.