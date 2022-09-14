В Сочи завершился чемпионат России по многоборьям
Спорт
14.09.2022 19:38
В семиборье среди женщин у Краснодарского края сразу две медали.
Серебро выиграла действующая чемпионка страны Елена Ермолина, бронза у 18-летней Елизаветы Слободянюк. Хозяйки уступили только Юлии Сохацкой из Татарстана.
В командном зачете краевая сборная на третьем месте. В составе кубанской сборной, помимо Ермолиной и Слободянюк, выступали Елизавета Сигарева, Светлана Лихачева и Валерия Жирман. Второй стала сборная Татарстана. Выиграла чемпионат России команда Кемеровской области.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Антон Шигеев из Тимашевска выиграл всероссийские соревнования по многоборьям.
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