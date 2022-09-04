В Сочи пройдет международный форум инноваций в пищевой индустрии INNOFOOD

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятия пройдет 19-20 сентября. На форуме представят инновационные технологии, разработки и идеи для пищевой и агропромышленной индустрий.

Состоится более 20 деловых мероприятий. Главным событием станет стратегическая сессия. Планируется, что в ней примут участие заместитель председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Также приедут руководители крупнейших компаний России, Турции, Кореи и других стран.

Посетители смогут увидеть 3D-печать пищевых продуктов, посмотреть на вертикальную ферму, познакомиться с технологией изучения генома человека и множеством других разработок.

«Доступ к качественным продуктам питания на потребительском рынке сегодня приоритетное направление для развития. Инновации в их производстве также активно поддерживает Минпромторг России. Международный форум INNOFOOD — первое в России масштабное мероприятие по данному направлению. Важно, что экспозиция пройдет именно в Краснодарском крае — регионе, с огромным потенциалом для развития и обеспечения продовольственной безопасности», — рассказал руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный.

На форуме соберутся разработчики технологий, руководители федеральных и региональных органов власти, представители научных центров, агрохолдингов, торговых сетей, инвесторов, глобальных и отечественных производителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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