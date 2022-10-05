В Сочи пройдет международная конференция по IT-безопасности KubanCSC-2022

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Конференция по информационной безопасности пройдет 13 и 14 октября. В ней примут участие свыше 170 представителей дружественных России стран и лидеров отрасли.

Вице-губернатор Кубани Александр Руппель отметил, что шквал кибератак, обрушившийся на российский госсектор и бизнес, заставляет искать новые решения в сфере международной кибербезопасности.

«Цифровизация сегодня пронизывает все сферы нашей жизни — как на бытовом уровне, так и на макроэкономическом. Противостояние киберугрозам — задача стратегическая. И здесь важен взаимообмен опытом, консолидация усилий. В рамках Kuban CyberSecurity Conference-2022 мы обсудим новые вызовы в сфере международной кибербезопасности. Проблематику в сфере противодействия киберпреступности, шаги к технологическому суверенитету России и внедрение отечественных разработок в сфере цифровой безопасности», — сказал Руппель.

Конференцию организуют по поручению президента РФ и при поддержке аппарата Совета Безопасности РФ. В ней примут участие представители Беларуси, Бразилии, Индии, Иордании. А также Казахстана, ОАЭ, Ливана, Сирии, Танзании, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР. В рамках конференции пройдут круглые столы, дискуссии, доклады и мастер-классы.

Также планируется чемпионат по практической информационной безопасности. Он объединит студенческие команды из различных регионов.

Мероприятие проходит при поддержке МИД РФ, Минюста РФ, Генпрокуратуры РФ, МВД РФ и СК РФ.

Организатором Kuban CSC-2022 выступают администрация Краснодарского края и краевая Ассоциация цифрового развития. СМИ могут пожать заявку на аккредитацию по адресу [email protected], сообщили в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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