В КубГУ на конференции обсудили безопасность общественного сознания

Видео канала «Кубань 24»

Безопасность общественного сознания 28 сентября стала главной темой конференции в Кубанском госуниверситете.

Студенты вместе с экспертами обсудили проявление экстремизма, агрессии и деструктивное поведение. Затронули и тему межэтнических отношений. А также попытались найти ответы на вопросы информационной безопасности. Например, как отличить фейк от правды и как бороться с распространением экстремистской идеологии в сети.

«Считаю, необходимо уделять еще больше внимания профилактике радикализации в молодежной среде. Прежде всего, через социальные сети. Поэтому уверена, что конференция поможет объединиться практикам и науки, поможет по-новому с разных сторон взглянуть на существующие проблемы и найти, а главное, выработать реальные и эффективные пути их решения», — сказала министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Участие в конференции «Безопасность в молодежной среде» приняли более 200 студентов из 40 ведущих вузов ЮФО. Еще 300 участников присоединились к беседе онлайн.