В Сочи пройдет IV Фестиваль камерной и барочной музыки
Фестиваль проведут 26 и 27 августа в зале Сочинского морского вокзала.
Откроется фестиваль «Ночью барокко». Гостям представят величайшее творение Перголези «Стабат Матер», а также шедевры вокальной и инструментальной музыки эпохи барокко. Их исполнят артисты камерной филармонии Сочи. В качестве специальных гостей выступят титулярная органистка Римско-католического кафедрального собора Москвы Марина Омельченко и скрипач, лауреат международных конкурсов Миша Тисаревский.
В программе второго дня фестиваля — музыкальный вечер «Великие имена». Струнный квартет имени Сергея Рахманинова исполнит произведения Бетховена, Чайковского и Рахманинова. Впервые в Сочи будет исполнят вокальный цикл Мусоргского «Песни и пляски смерти». Также гости фестиваля услышат «Охотничий» квартет Моцарта.
Мероприятия проводятся с учетом требований Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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