В Сочи увеличат количество поездов в связи с проведением фестиваля классической музыки

Фото пресс-службы администрации Сочи

Дополнительные поезда будут ходить с 26 по 28 августа.

«26 и 27 августа назначены 4 дополнительных поезда между станциями Сочи и Роза Хутор. Из Сочи туристы смогут отправиться в горную часть в 15:08 и 21:54. Из Розы Хутор в центральный район составы будут отправляться в 13:39 и 23:50», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

А 28 августа будут ходить 3 дополнительных поезда. Они будут отправляться со станции Сочи в 13:56 и 22:00, из Розы Хутор — в 23:50.

С действующим расписанием движения «Ласточек» можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также на сайте АО «Кубань Экспресс-Пригород» в разделе «Расписание».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки.