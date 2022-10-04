В Сочи пройдет фестиваль документального кино об экологии

Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника

С 7 по 9 октября в Красной Поляне зрителям представят лучшие фильмы об экологии и климате. Вход на кинопоказы фестиваля «Экодок» бесплатный. Необходимо только предварительно зарегистрироваться.

Проект представят организаторы фестиваля «зеленого» документального кино Ecocup («Экочашка»), который проходит в Сочи с 2019 года. «Экодок» проводится в четырех городах страны. В Сочи показы пройдут в поселке Эстосадок в конференц-зале РЦ «Галактика» на улице Ачипсинской, 12.

Гости фестиваля смогут увидеть уникальные документальные фильмы. По словам организаторов, их нет в свободном доступе и не покажут на больших экранах. В фильмах расскажут о глобальных темах экологии и климата с точки зрения обычного человека. После просмотров организуют обсуждение картин с приглашенными экспертами.

Откроет фестиваль 7 октября российская премьера фильма итальянского режиссера Джованни Пеллегрини «Лагунария». В нем голос из далекого будущего рассказывает об исчезнувшем городе, некогда известнейшем в мире — о Венеции.

«В Сочи в этом году смотрим и говорим про добрососедство людей и животных. Про то, как меняется жизнь в городах и селах в связи с изменениями климата. О создании и жизни в экопоселениях. О том, как делать дружественный для планеты выбор каждый день, просто покупая хлеб», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Ознакомиться в программой фестиваля и записаться на показы можно по ссылке.

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