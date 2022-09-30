В Сочи отменили фестиваль бейсджампинга Skypark BASE days 2022
Общество
30.09.2022 14:23
Фестиваль планировали провести с 7 по 9 октября в Скайпарке Сочи. Об отмене сообщили 30 сентября.
Организаторы отметили, что фестиваль бейсджампинга отменили по независящим от них причинам.
«Мы с надеждой смотрим в будущее и верим, что в 2023 году десятки ярких парашютных куполов раскроются в небе над Ахштырским ущельем. А вы сможете наблюдать в Скайпарке за этой красотой и адреналином с самого длинного подвесного пешеходного моста в России», — сообщили в пресс-службе Скайпарка.
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