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В Сочи отменили фестиваль бейсджампинга Skypark BASE days 2022

Общество
30.09.2022 14:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otmenili-festival-bejsdzhampinga-skypark-base-days-2022
В Сочи отменили фестиваль бейсджампинга Skypark BASE days 2022
Фото skypark.ru

Фестиваль планировали провести с 7 по 9 октября в Скайпарке Сочи. Об отмене сообщили 30 сентября.

Организаторы отметили, что фестиваль бейсджампинга отменили по независящим от них причинам.

«Мы с надеждой смотрим в будущее и верим, что в 2023 году десятки ярких парашютных куполов раскроются в небе над Ахштырским ущельем. А вы сможете наблюдать в Скайпарке за этой красотой и адреналином с самого длинного подвесного пешеходного моста в России», — сообщили в пресс-службе Скайпарка.

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