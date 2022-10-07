В Сочи пройдет детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни»

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Межрегиональный детский инклюзивный фестиваль пройдет 9 октября в рамках нацпроекта «Демография».

«На стадионе «IMSPORT ARENA» в рамках фестиваля пройдут культурно-спортивные мероприятия, турниры по мини-футболу и конкурсы для более чем 200 участников из разных образовательных учреждений, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья», — рассказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

Для болельщиков и детей будет организована art-зона с известным российским художником Дмитрием Цветковым. Кураторы проекта проведут мастер-классы и викторины с загадками на тему «Спорт — норма жизни». В празднике примет участие мастер спорта СССР международного класса Валерий Шмаров, мастер спорта и телекомментатор Дмитрий Градиленко, фристайлер Дмитрий Богачев, представители ФК «Сочи» и ФК «Жемчужина». Комментировать будет Артем Шмельков, а артист и продюсер Михаил Гребенщиков проведет зарядку и презентует новую песню, которую написал специально для этого праздника, сообщают организаторы.

Завершится фестиваль церемонией награждения. Победителям и участникам турнира вручат памятные подарки, кубки и сувениры.

Цель фестиваля — популяризация здорового образа жизни, реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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