В Сочи пройдет чемпионат города по картингу
Первый этап — квалификационные заезды. Они пройдут на картодроме в селе Пластунка с 12 по 13 ноября. В заездах примут участие гонщики от 6 до 43 лет.
Кубок по картингу проводится при поддержке фонда «Мы выступаем как один» и носит имя его основателя — бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина.
«Мероприятие состоится на старейшем картодроме города, который осуществляет свою деятельность с 1987 года. Сочи ежегодно принимает спортсменов со всех городов России, демонстрируя высокий уровень организации», — сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.
На картодроме провели реконструкцию. Заменили старое покрытие трассы, установили ливневки и поребрики.
Вход на турнир свободный. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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