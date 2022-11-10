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В Сочи пройдет чемпионат города по картингу

Спорт
10.11.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-projdet-chempionat-goroda-po-kartingu
В Сочи пройдет чемпионат города по картингу
Фото пресс-службы администрации Сочи

Первый этап — квалификационные заезды. Они пройдут на картодроме в селе Пластунка с 12 по 13 ноября. В заездах примут участие гонщики от 6 до 43 лет.

Кубок по картингу проводится при поддержке фонда «Мы выступаем как один» и носит имя его основателя — бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина.

«Мероприятие состоится на старейшем картодроме города, который осуществляет свою деятельность с 1987 года. Сочи ежегодно принимает спортсменов со всех городов России, демонстрируя высокий уровень организации», — сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников.

На картодроме провели реконструкцию. Заменили старое покрытие трассы, установили ливневки и поребрики.

Вход на турнир свободный. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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