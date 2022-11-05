В Сочи Марафоне приняли участие более 5 тыс. человек

Фото пресс-службы администрации Сочи

На курорте прошел самый масштабный легкоатлетический марафон Юга России. В нем приняли участие спортсмены из 10 стран мира и 71 субъекта РФ.

Сочи Марафон проходит в 2022 году в пятый раз. В этот раз на него зарегистрировались 5 тыс. 200 человек. В том числе на дистанцию вышли 800 сочинцев.

«Сочи Марафон традиционно проходит в ноябре в историческом центре курорта. Это одно из ярких и массовых спортивных событий, которое собирает в Сочи тысячи профессиональных атлетов и спортсменов-любителей из разных регионов нашей страны», — сказал заместитель главы Сочи Вадим Снегирев.

В рамках Сочи Марафона также прошел забег «Детская миля». На дистанцию вышли 500 спортсменов до 14 лет. Самые юные спортсмены в возрасте до одного года пересекли финишную черту в коляске или на руках у родителей.

Для участников марафона организовали программу активностей — лекторий, морскую прогулку и беговую экскурсию по городу, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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