В Сочи произошло массовое ДТП в первом тоннеле со стороны Адлера
Происшествия
19.08.2022 14:55
Об инциденте сообщили в соцсетях утром 19 августа. На аварийной сигнализации в тоннеле стояли пять автомобилей. О пострадавших не сообщается.
Участники ДПТ рассказали, что из-за дождя дорога стала очень скользкой. В итоге движение на участке было затруднено, образовалась километровая пробка. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС объявило штормовое предупреждение по формированию смерчей в Сочи.
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