В Сочи произошло массовое ДТП в первом тоннеле со стороны Адлера

Видео канала «Кубань 24»

Об инциденте сообщили в соцсетях утром 19 августа. На аварийной сигнализации в тоннеле стояли пять автомобилей. О пострадавших не сообщается.

Участники ДПТ рассказали, что из-за дождя дорога стала очень скользкой. В итоге движение на участке было затруднено, образовалась километровая пробка. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС объявило штормовое предупреждение по формированию смерчей в Сочи.