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В Сочи 19 августа прогнозируются смерчи над морем

Общество
19.08.2022 07:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-19-avgusta-prognoziruyutsya-smerchi-nad-morem
В Сочи 19 августа прогнозируются смерчи над морем
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

МЧС объявило штормовое предупреждение по формированию смерчей в Сочи.

По данным синоптиков, с 6:00 до 8:00 19 августа и до конца суток на участке Магри-Веселое существует опасность формирования смерчей над морем.

При выходе смерча на сушу необходимо укрыться в любом овраге или в любой яме. На улице следует остерегаться порванных электрических проводов, деревьев, рекламных щитов и заборов. В случае возникновения ЧС следует звонить по номерам 112, 01 и 101 (с мобильного), а также 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: жителей и гостей Сочи предупредили об ухудшении погоды 19 августа.

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