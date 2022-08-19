В Сочи 19 августа прогнозируются смерчи над морем
Общество
19.08.2022 07:28
МЧС объявило штормовое предупреждение по формированию смерчей в Сочи.
По данным синоптиков, с 6:00 до 8:00 19 августа и до конца суток на участке Магри-Веселое существует опасность формирования смерчей над морем.
При выходе смерча на сушу необходимо укрыться в любом овраге или в любой яме. На улице следует остерегаться порванных электрических проводов, деревьев, рекламных щитов и заборов. В случае возникновения ЧС следует звонить по номерам 112, 01 и 101 (с мобильного), а также 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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