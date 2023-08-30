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В Сочи произошел пожар в трехэтажной гостинице

Происшествия
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В Сочи произошел пожар в трехэтажной гостинице
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о возгорании дома на улице Богдана Хмельницкого в Адлерском районе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 30 августа в 4:26.

Спасатели прибыли на место и установили, что горит трехэтажное здание с металлической кровлей. Была угроза распространения пожара на соседнее здание.

В 5:12 огонь локализовали. В 5:40 — ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 450 кв. м. Пожар тушили 55 человек и 17 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей в соцсетях, пожар произошел в здании гостиницы.

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