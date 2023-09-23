В Сочи произошел пожар в супермаркете, эвакуировали 60 человек

Сообщение о возгорании на улице Гайдара в поселке Дагомыс поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 23 сентября в 14:09.

Пожарные прибыли на место в 14:10 и установили, что пожар произошел в помещении продовольственного магазина.

В 14:47 огонь локализовали. В 14:44 возгорание полностью потушили. Площадь пожара составила 85 кв. м. Эвакуировано 50 человек, еще 10 человек спасли.

На месте работали 9 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев в соцсетях, пожар произошел в магазине «Магнит», который находится на первом этаже многоквартирного жилого дома.

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