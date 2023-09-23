В Динском районе произошел пожар на складе, огонь охватил 1 тыс. кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Крайней в станице Новотитаровской поступило диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона 23 сентября в 7:30.

Пожарные расчеты в 7:38 прибыли на место и установили, что горит складское помещение на площади 400 кв. м.

В 8:06 пожар локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. В 9:19 ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

На месте работают 56 человек и 20 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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