В Сочи произошел пожар в прачечной

Сообщение о возгорании здания на улице Макаренко поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 22 августа в 13:45.

Пожарные прибыли на место и установили, что горит складское помещение. В 14:30 пожар локализовали, в 14:45 — полностью потушили. Его площадь составила 100 кв. м. На месте работали 8 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей, в здании, в котором начался пожар, находится прачечная.

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