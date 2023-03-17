Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи произошел пожар в одноэтажном жилом доме на площади 300 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-proizoshel-pozhar-v-odnoetazhnom-zhilom-dome-na-ploshhadi-300-kv-metrov
В Сочи произошел пожар в одноэтажном жилом доме на площади 300 кв. метров
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании на улице Пластунской поступило в МЧС 17 марта в 3:57

На место прибыли подразделения МЧС России и установили, что произошел пожар в одноэтажном жилом доме на несколько квартир. В 4:41 пожар локализовали, в 4:55 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Во время пожара никто не пострадал.

На месте работали 29 человек и 8 единиц техники. На тушение было подано 4 ствола Дельта, работали 2 звена газодымозащитной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Туапсе при пожаре в двухэтажном доме погиб 59-летний мужчина.

ТОП 5 СТАТЕЙ
В чем опасность дезодорантов и антиперспирантов?
В чем опасность дезодорантов и антиперспирантов?
Детоксикация дома: как восстановить работу кишечника
Детоксикация дома: как восстановить работу кишечника
7 самых ожидаемых книжных новинок марта 2023
7 самых ожидаемых книжных новинок марта 2023
Любит ли пес палку? Какие игрушки нужны собакам
Любит ли пес палку? Какие игрушки нужны собакам
Вред курения: правда и мифы
Вред курения: правда и мифы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Туапсе врачи извлекли расстегнутую золотую серьгу из желудка 4-летнего мальчика
  4. «Именем Путина» продает домашний цветок аглаонему жительница Краснодара
  5. Исследование: женихи из Краснодара дарят кольца из золота, москвичи — из серебра
  6. Отслоилась облицовка: власти Геленджика опровергли факт вандализма на братской могиле советских воинов
Прямой эфир
Мы в соцсетях