В Сочи произошел пожар в одноэтажном жилом доме на площади 300 кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Пластунской поступило в МЧС 17 марта в 3:57

На место прибыли подразделения МЧС России и установили, что произошел пожар в одноэтажном жилом доме на несколько квартир. В 4:41 пожар локализовали, в 4:55 — полностью потушили. Площадь возгорания составила 300 кв. м. Во время пожара никто не пострадал.

На месте работали 29 человек и 8 единиц техники. На тушение было подано 4 ствола Дельта, работали 2 звена газодымозащитной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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