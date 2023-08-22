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В Сочи произошел пожар в мансарде жилого дома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-proizoshel-pozhar-v-mansarde-zhilogo-doma
В Сочи произошел пожар в мансарде жилого дома
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о возгорании дома на улице Защитников Кавказа в поселке Красная Поляна поступило в МЧС 22 августа в 17:44.

На место прибыли пожарные расчеты и установили, что горит мансардный этаж дома. В 18:28 пожар локализовали на площади 165 кв. м.

В тушении пожара участвуют 18 человек и 4 единицы техники. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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