В Сочи произошел пожар в конюшне, огонь уничтожил 200 кв. метров
Происшествия
03.06.2023 19:59
Сообщение о возгорании на улице Саят-Нова в Хостинском районе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 3 июня в 1:08.
На место прибыли пожарные расчеты и установили, что произошло возгорание хозпостройки на площади 200 кв. м. В 1:34 пожар локализовали, в 2:03 полностью потушили.
На месте работали 9 спасателей и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщают хозяева конюшни, они успели вывести лошадей, но получили сильные ожоги.
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