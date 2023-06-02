Неизвестные ночью сожгли ферму с телятами в Краснодарском крае. Видео

Пожар произошел накануне на одном из фермерских хозяйств в Новокубанском районе.

В результате возгорания деревянной постройки сгорели почти все находившиеся там телята. Выжили всего два бычка. Сгоревший скот вывезли на скотомогильник. Фермеру причинили серьезный финансовый ущерб.

Очевидцы рассказали «Кубань 24», что ферма загорелась в ночное время в результате поджога. Они подчеркнули, что на месте работал пожарный инспектор, который нашел там подозрительный порошок. По неподтвержденной информации, ферму подожгли с двух сторон.

Официальной информации о пожаре на ферме в Новокубанском районе пока не поступало. Подробности уточняются.

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