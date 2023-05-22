В Сочи произошел пожар в гаражном кооперативе площадью 150 кв. метров

Сообщение о возгорании в гаражном кооперативе в Адлерском районе поступило в МЧС 22 мая в 17:59.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Они установили, что горят два гаража. В 18:41 возгорание локализовали, в 18:50 ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 150 кв. м.

На месте пожара работают 4 ствола «Дельта». Угрозы распространения огня нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей в соцсетях, пожар произошел в гаражном кооперативе «Таврия» в Чайсовхозе.

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