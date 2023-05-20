В Краснодаре произошел пожар в лесопарке на Гидрострое

Днем 20 мая в Карасунском округе возле лесопарка в районе улицы имени Валерия Гассия жители заметили сильный запах гари и смог.

В 13:30 на место прибыли сотрудники МЧС, краевого лесопожарного центра, муниципальной службы спасения. По прибытии было установлено, что горит мусор. Огонь распространился на 450 кв. м.

Из-за труднодоступной местности тушить возгорание пришлось с помощью переносных ранцев. В 15:25 было ликвидировано открытое горение, в 16:43 пожар полностью потушили, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Местные жители предполагают, что в лесопарке кто-то жарил шашлыки, что и вызвало возгорание.

Сейчас на территории Краснодарского края действует предупреждение МЧС о высокой пожароопасности 4 класса. В лесах запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

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