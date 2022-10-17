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В Сочи проходят сборы спасателей-спелеологов

Общество
17.10.2022 09:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-prohodyat-sbory-spasatelej-speleologov
Видео канала «Кубань 24»

Помимо специалистов Южного регионального отряда МЧС на учения приехали коллеги из Сибири и Урала, а также представители отряда Центроспас.

Прежде, чем спускаться в пещеры, спасатели прошли теоретическую подготовку с инструкторами. Теперь группа тренируется в горно-лесистой местности Хостинского района. Там отрабатывают навык передвижения по веревкам с использованием спелеологического снаряжения. Такая практика поможет действовать оперативно и слажено, когда придется транспортировать пострадавшего в условиях ограниченного пространства.

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