В Сочи проходят сборы спасателей-спелеологов
Общество
17.10.2022 09:23
Помимо специалистов Южного регионального отряда МЧС на учения приехали коллеги из Сибири и Урала, а также представители отряда Центроспас.
Прежде, чем спускаться в пещеры, спасатели прошли теоретическую подготовку с инструкторами. Теперь группа тренируется в горно-лесистой местности Хостинского района. Там отрабатывают навык передвижения по веревкам с использованием спелеологического снаряжения. Такая практика поможет действовать оперативно и слажено, когда придется транспортировать пострадавшего в условиях ограниченного пространства.
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